الصين تطالب واشنطن بتوفير ظروف مواتية للمحادثات التجارية في سبتمبر

مباشر: أعلنت الصين أنها ستناقش مع الولايات المتحدة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر/آيلول، مشيرة إلى أن أي تقدم يمكن إحرازه سيعتمد على قدرة واشنطن على توفير ظروف مواتية.

وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، بأن الصين تأمل في أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء التعريفات الإضافية المخطط لها من أجل تجنب تصعيد الحرب التجارية.

وأضاف جيو فانج أن أهم شيء في الوقت الحالي هو خلق ظروف مواتية من أجل مواصلة المفاوضات.

وشدد المسؤول الصيني على أن بكين لديها تدابير انتقامية كافية يمكن اللجوء إليها في حالة أن اتجهت واشنطن في النهاية لتطبيق التعريفات المخطط لها.

وبسؤاله حول ما إذا كان هناك محادثات هاتفية تمت في الأسبوع الجاري بين الجانبين الصيني والأمريكي وذلك كما زعم الرئيس الأمريكي، رفض "جيو" منح تفاصيل لكنه أكد في الوقت نفسه على أن كلا الفريقين عززا من تواصلهم الفعال.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد تبادلا زيادة التعريفات الجمركية المطبقة على الصادرات، وسط قلق بشأن تصاعد وتيرة الحرب التجارية.