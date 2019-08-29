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الزراعة السعودية تطرح مشاريع استثمارية للشركات

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الرياض – مباشر: طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرصاً استثمارية للمؤسسات والشركات الزراعية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه تم طرح المشاريع بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية؛ وذلك للمشاريع والمؤسسات والشركات الزراعية بقيمة 85 مليون ريال.

وأضافت الوزارة، أن المشاريع تهدف إلى إنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها؛ بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإنتاج المحلي للمحاصيل الرئيسية.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، إلى أنه سيتم تنظيم ورش عمل في هذا الشأن بمركز البذور والتقاوي في الرياض، بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ووقع وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"؛ تهدف إلى تعزيز الجهود بين الطرفين في مجالات تطوير أبحاث وأنظمة إنتاج الزراعة الملحية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وإدارتها إدارة مستدامة، وتبادل الخبرات.

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