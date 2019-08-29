تحسن طفيف في الثقة باقتصاد منطقة اليورو

مباشر: تحسنت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، مع التعافي في قطاعي الصناعة والتجزئة.

وكشف المسح الشهري للمفوضية الأوروبية والصادر اليوم الخميس أن مؤشر الثقة في الاقتصاد سجل مستوى 103.1 نقطة في أغسطس/آب الجاري، مقابل مستوى 102.7 نقطة في يوليو/تموز الماضي.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن مؤشر الثقة في اقتصاد منطقة اليورو سيتراجع عند 102.3 نقطة.

وأشارت البيانات إلى تحسن الثقة في قطاع الصناعة عند مستوى -5.9 نقطة في الشهر الجاري، مقابل مستوى -7.3 نقطة في يوليو/تموز الماضي.

أما الثقة في قطاع التجزئة فسجلت 0.5 نقطة في أغسطس/آب الجاري، مقابل مستوى -0.7 نقطة في الشهر الماضي.

وفيما سجلت الثقة في قطاع الخدمات مستوى 9.3 نقطة في الشهر الجاري، وهو أقل من مستوى يوليو/تموز الماضي عند 10.6 نقطة.

وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1076 دولار.