أخبار عاجلة

مساء dmc - مساء "dmc" يناقش أسباب الإنخفاض الكبير لأسعاء الدواجن لأول مرة منذ عامين -
رئيس الوزراء يناشد المواطنين بخفض السرعات أثناء القيادة على طريق الساحل الشمالي.. وخطته لصيانته -
آثار ضرب جيش الإحتلال الإسرائيلي للرد على عمليات حزب الله في جنوب لبنان -
العربى للأسمدة: مراكش تستضيف مناقشات ترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع -
البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي -
مقتل 100 شخص بقصف للتحالف على سجن ذمار -
معرض الطيران "ماكس 2019" يختتم أعماله -
مئات المتظاهرين يقتحمون مطار هونغ كونغ -
مساء dmc - هاتفياً .. تعقيب محسن عادل رئيس هيئة الإستثمار السابق على إنخفاض معدلات التضخم -
عمرو أديب : أطالب رئيس الوزراء بالتوسع فى تطوير مكاتب الشهر العقاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الولايات المتحدة تدرس إصدار سندات خزانة لآجل 100 عام

Google+ Print
الولايات المتحدة تدرس إصدار سندات خزانة لآجل 100 عام الولايات المتحدة تدرس إصدار سندات خزانة لآجل 100 عام

مباشر: صرح وزير الخزانة الأمريكية بأن فكرة إصدار سندات خزانة أمريكية طويلة الآجل جدا هي فكرة تخضع للدراسة من جانب إدارة الرئيس دونالد .

وقال ستفين منوشين في تصريحات لوكالة "بلومبرج" أمس الأربعاء "إذا كانت الظروف سليمة في الوقت الحالي فإني أعتقد أننا سنستفيد من الاقتراض طويل الآجل وسننفذه".

واكتسبت فكرة إصدار سندات خزانة لآجل 50 عام أو 100 عام شعبية مؤخراً في وزارة الخزانة الأمريكية.

ومن شأن إصدار مثل ذلك النوع من السندات أن يخفف الضغط على دافعي الضرائب من أجل إبقاء عجز الموازنة السنوي عند تريليون دولار.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن التفكير في السندات طويلة الآجل ليس له صلة بالتراجع في عوائد السندات قصيرة الآجل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب

وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب