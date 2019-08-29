الولايات المتحدة تدرس إصدار سندات خزانة لآجل 100 عام

مباشر: صرح وزير الخزانة الأمريكية بأن فكرة إصدار سندات خزانة أمريكية طويلة الآجل جدا هي فكرة تخضع للدراسة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال ستفين منوشين في تصريحات لوكالة "بلومبرج" أمس الأربعاء "إذا كانت الظروف سليمة في الوقت الحالي فإني أعتقد أننا سنستفيد من الاقتراض طويل الآجل وسننفذه".

واكتسبت فكرة إصدار سندات خزانة لآجل 50 عام أو 100 عام شعبية مؤخراً في وزارة الخزانة الأمريكية.

ومن شأن إصدار مثل ذلك النوع من السندات أن يخفف الضغط على دافعي الضرائب من أجل إبقاء عجز الموازنة السنوي عند تريليون دولار.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن التفكير في السندات طويلة الآجل ليس له صلة بالتراجع في عوائد السندات قصيرة الآجل.