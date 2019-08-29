تكليف كونتي بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في إيطاليا

مباشر: حصل رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل جوزيبي كونتي على تفويض لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وقرر الحزب الديمقراطي المعارض وضع خلافاته جانباً مع حركة الخمس نجوم من أجل تكوين ائتلاف يميل إلى اليسار.

وكانت حركة الخمس نجوم الإيطالية والحزب الديمقراطي عطلا في مطلع الأسبوع الجاري محادثات تشكيل ائتلاف حاكم جديد مع الحزب الديمقراطي المعارض.

وذكرت حركة الخمس نحوم وقتها أنها ستستأنف المحادثات فقط في حالة تعهد الحزب المعارض الإبقاء على جوسبي كونتي رئيس الوزراء كزعيم الحكومة.

وفي الأسبوع الماضي كان كونتي تقدم باستقالته مع تصاعد الأزمة السياسية في البلاد ومواجهته تصويت محتمل لسحب الثقة.

وبعد مشاورات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، توصلت حركة الخمس نجوم إلى ترتيب جديد مع الحزب الديمقراطي مساء أمس الأربعاء.

وفي صباح اليوم الخميس التقى ماتاريلا مع كونتي وأعطاه تفويضًا جديدًا لتشكيل حكومة وهو التفويض الذي قبله كونتي والذي أتاح له بالبقاء كزعيم إيطالي.

وصرح كونتي بأنه سيعود في الأيام المقبلة إلى رئيس الجمهور ليقدم مقترحاته للوزراء.