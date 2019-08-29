أخبار عاجلة

موسكو: واشنطن لم تنسق معنا ضربتها بإدلب -
مشاركة عربية لافتة بمعرض دمشق الدولي -
احتفال بـ " كرات النار " في السلفادور -
مساء dmc - مجلس الوزراء: إخفاض معدلات التضخم وتراجع البطالة وإرتفاع معدل النمو الإقتصادي -
مساء dmc - صحيفة الشرق الأوسط تشيد بالمدن الجديدة .. تعيد رسم خريطة مصر -
مساء dmc - زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة -
وزير الخارجية السفير سامح شكري لـ " #الحكاية ": لم نرصد أي استجابة من قطر لمطالب الدول الأربعة -
بعد تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل... رسالة مصرية إلى الحريري -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ خطة لصيانة طريق الساحل الشمالي -
مساء dmc - أحمد الجار الله: الرئيس السيسي أستطاع أن يعود بمصر إلى ريادة المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"أرامكو" آسيا تروج لفرص استثمارية بالسعودية

Google+ Print
"أرامكو" آسيا تروج لفرص استثمارية بالسعودية "أرامكو" آسيا تروج لفرص استثمارية بالسعودية

الرياض- مباشر:  استضافت شركة أرامكو آسيا، التابعة لشركة أرامكو ، منتدى الموردين لعام 2019 في بلدية شانغهاي لترويج "برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية" الذي طرحته شركة أرامكو، وفرص الاستثمار في السعودية من أجل تعزيز الاستثمار بين البلدين.

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، يستضيف المنتدى أكثر من 300 مشارك من الأجهزة الحكومية والجمعيات الصناعية والشركات من جميع أنحاء الصين لاستكشاف فرص الاستثمار في السعودية وخاصة في إطار برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية.

وقدم ممثلون من أرامكو السعودية والهيئة العامة للاستثمار للسعودية ومدينة الملك سلمان للطاقة وكيانات حكومية أخرى خلال المنتدى عروضا عن البيئة الاستثمارية الجذابة وفرص العمل المتاحة في السعودية، لتسليط الضوء على موجز أحوال الاقتصاد السعودي والحوافز الرئيسية والسياسات المواتية وقصص النجاح في السعودية.

ووقعت الشركة مذكرتي تفاهم منفصلتين مع جمعية الصين للتنمية في الخارج (كودا) وشركة تايدا للاستثمار القابضة المحدودة (تايدا) بشأن تعزيز التعاون الاستراتيجي في إطار برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية وفرص الاستثمار في السعودية وجلب المستثمرين الصينيين المحتملين إلى السعودية.

وقال فهد العثمان، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو آسيا في الصين خلال الافتتاح :" إن المنتدى يركز على علاقات استثمارية أقوى بين السعودية والصين، ويتطلع إلى خلق المزيد من الفرص غير المسبوقة بفضل دمج "رؤية السعودية 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، من أجل توطيد العلاقات الاستثمارية بين الجانبين وضمان معاملة المستثمرين الصينيين بطريقة عادلة ومواتية وشفافة في السعودية".

ويأتي المنتدى ضمن سلسلة من الجهود التي أطلقتها الشركة لترويج برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية وتعزيز الدمج بين "رؤية السعودية 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، حيث ركز هذا العام على المستثمرين والموردين الصينيين.

ترشيحات:

وكالةأرامكو للتجارة تبيع أول شحنة من خام غرب تكساس

السعودية توقع مذكرة لتطوير أبحاث وإنتاج الزراعة الملحية بالمملكة

السعودية.. تفاصيل جدول المخالفات والعقوبات الجديد بنظام العمل

الخدمة المدنية السعودية تحدد موعد اختبارات القدرات لشغل الوظائف

دراسة: القوى العاملة بالسعودية بحاجة لمساحات عمل مشتركة جديدة

وزارة الحج السعودية: استراتيجية جديدة لموسم العمرة المقبل

العمل السعودية تطلق برنامجاً لتسجيل المحاسبين بالمملكة تمهيداً للتوطين.. فيديو

مسح.. 19 مليار دولار تجارة السعودية عربياً.. والإمارات تقتنص 46%

الإسكان السعودية تعلن برنامج تمويلي بـ140 ألف ريال لكبار السن

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بالفيديو :قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق القذائف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - مباشر

بالفيديو :قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق القذائف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - مباشر

الراجل االي مبيطلعش مراته و عياله مصيف لازم يشوف الفيديو ده "باب الخلق"

الراجل االي مبيطلعش مراته و عياله مصيف لازم يشوف الفيديو ده "باب الخلق"

بالفيديو : سقوط عدة قذائف من الجانب الاسرائيلي بالقرب من مدينة بنت جبيل جنوب لبنان

بالفيديو : سقوط عدة قذائف من الجانب الاسرائيلي بالقرب من مدينة بنت جبيل جنوب لبنان

أنصار الله والسعودية.. اتفاق يلوح في الأفق

أنصار الله والسعودية.. اتفاق يلوح في الأفق