"أرامكو" آسيا تروج لفرص استثمارية بالسعودية

الرياض- مباشر: استضافت شركة أرامكو آسيا، التابعة لشركة أرامكو السعودية، منتدى الموردين لعام 2019 في بلدية شانغهاي لترويج "برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية" الذي طرحته شركة أرامكو، وفرص الاستثمار في السعودية من أجل تعزيز الاستثمار بين البلدين.

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، يستضيف المنتدى أكثر من 300 مشارك من الأجهزة الحكومية والجمعيات الصناعية والشركات من جميع أنحاء الصين لاستكشاف فرص الاستثمار في السعودية وخاصة في إطار برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية.

وقدم ممثلون من أرامكو السعودية والهيئة العامة للاستثمار للسعودية ومدينة الملك سلمان للطاقة وكيانات حكومية أخرى خلال المنتدى عروضا عن البيئة الاستثمارية الجذابة وفرص العمل المتاحة في السعودية، لتسليط الضوء على موجز أحوال الاقتصاد السعودي والحوافز الرئيسية والسياسات المواتية وقصص النجاح في السعودية.

ووقعت الشركة مذكرتي تفاهم منفصلتين مع جمعية الصين للتنمية في الخارج (كودا) وشركة تايدا للاستثمار القابضة المحدودة (تايدا) بشأن تعزيز التعاون الاستراتيجي في إطار برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية وفرص الاستثمار في السعودية وجلب المستثمرين الصينيين المحتملين إلى السعودية.

وقال فهد العثمان، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو آسيا في الصين خلال الافتتاح :" إن المنتدى يركز على علاقات استثمارية أقوى بين السعودية والصين، ويتطلع إلى خلق المزيد من الفرص غير المسبوقة بفضل دمج "رؤية السعودية 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، من أجل توطيد العلاقات الاستثمارية بين الجانبين وضمان معاملة المستثمرين الصينيين بطريقة عادلة ومواتية وشفافة في السعودية".

ويأتي المنتدى ضمن سلسلة من الجهود التي أطلقتها الشركة لترويج برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية وتعزيز الدمج بين "رؤية السعودية 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، حيث ركز هذا العام على المستثمرين والموردين الصينيين.

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