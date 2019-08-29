"مُدن" توفر حلولاً تمويلية جديدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

الرياض- مباشر: وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اتفاقية مع إحدى الشركات المالية التي تعمل في مجال توفير تمويل الملكية الجماعية للمشاريع التي تحتضنها المدن الصناعية.

وأوضح المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" خالد بن محمد السالم، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الاتفاقية تستهدف التعاون بين الجانبين لدعم مشاريع روّاد الأعمال وتنمية المدن الواعدة، للإسهام في إيجاد الوظائف.

وأضاف أن تلك الإتفاقية تهدف لدعم النمو الصناعي في المملكة، إلى جانب زيادة المحتوى المحلي وتمكين الصناعة باستقطاب وتوطين الصناعات المتقدّمة ذات القيمة المضافة وتقديم منتجات عالية الجودة.

ولفت إلى أنه بمقتضى الاتفاقية ستعمل الشركة مُمكّناً مالياً بتقديم حلول تمويلية لشركاء "مدن" المحليين والدوليين، وبما يتماشى مع تطلّعاتهم في بيئة استثمارية متكاملة، وداعمة للقطاع الخاص لرفع مساهمته في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني اعتماداً على الصناعة كخيار استراتيجي.

وتتيح الاتفاقية لشركاء "مدن" بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، جمع التمويل من مجموعة مستثمرين مقابل حصولهم على أسهم أو "حقوق الملكية" في هذه المشاريع بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال طرحها عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى تسهيل عمليات تمويل المشاريع الصناعية وتقييمها، ثم طرحها على المساهمين من خلال منصة منافع المالية، مع تقديم حزمة حوافز للشركات ذات القيمة المضافة العالية لتشجيعهم على الاستثمار بالمدن الصناعية.

وسيبحث الطرفان إطلاق منتج تمويلي مشترك لتمويل تأسيس أو توسعة المشاريع بالمدن الصناعية، علاوة على ذلك سيعمل الطرفان على توحيد جهود استقطاب وجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية للاستثمار في المملكة حيث تشكّل الاتفاقية نافذة استثمار فعّالة لهم في المملكة.

ترشيحات:

السعودية توقع مذكرة لتطوير أبحاث وإنتاج الزراعة الملحية بالمملكة

السعودية.. تفاصيل جدول المخالفات والعقوبات الجديد بنظام العمل

الخدمة المدنية السعودية تحدد موعد اختبارات القدرات لشغل الوظائف

دراسة: القوى العاملة بالسعودية بحاجة لمساحات عمل مشتركة جديدة

وزارة الحج السعودية: استراتيجية جديدة لموسم العمرة المقبل

العمل السعودية تطلق برنامجاً لتسجيل المحاسبين بالمملكة تمهيداً للتوطين.. فيديو

مسح.. 19 مليار دولار تجارة السعودية عربياً.. والإمارات تقتنص 46%

الإسكان السعودية تعلن برنامج تمويلي بـ140 ألف ريال لكبار السن