متوسط سعر طن الحديد بالسعودية يواصل التراجع للشهر الثالث

>> الأسمنت يسجل أعلى مستوى من أبريل

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: واصل متوسط سعر طن الحديد بالمملكة العربية السعودية تراجعه خلال يوليو/ تموز الماضي للشهر الثالث على التوالي.

وتراجع متوسط سعر الطن، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الشهرية، إلى مستوى 2658.08 ريالا، مقارنة بـ 2731.34 ريال خلال شهر يونيو/ حزيران 2019، ليستمر بالانخفاض منذ أواخر مايو/ أيار عندما تراجع من 2729.54 ريالا بالشهر السابق له لمستوى 2717.69 ريالا.

وتراجع متوسط سعر طن الحديد بالمملكة 2.04 بالمائة خلال يوليو/ تموز على أساس شهري، بانخفاض يعادل 55.26 ريالا بالطن الواحد.

وسجلت أسعار جميع أنواع الحديد بالسعودية انخفاضا خلال يوليو/ تموز مقارنة بالشهر السابق؛ وكان أبرزها حديد تسليح 10 مم وطني بنحو 3.5 بالمائة ليبلغ سعره 2683.01 ريالا، يليه حديد 8 مم وطني بتراجع 3.2 بالمائة لمستوى 2686.41 ريالا.

وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط سعر طن الحديد بالسعودية بنحو 3 بالمائة خلال يوليو/ تموز مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018، بارتفاع قيمته 78.08 ريالا بالطن.

وتباينت أسعار الحديد خلال يوليو/ تموز مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018؛ مع ارتفاع أسعار 5 أنواع كان أبرزها حديد تسليح 12 مم وطني بنحو 5.4 بالمائة لمستوى 2468.41 ريالا، وتراجع الحديد 16 مم وطني 5.35 بالمائة لمستوى 2467.28 ريالا.

وتراجع سعر كلا من الحديد 10 مم وطني و8 مم وطني بنسبة 1.7 بالمائة و1.3 بالمائة على التوالي، لمستوى 2683.01 ريالا و2686.41 ريالا بالطن.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع متوسط سعر طن الحديد بالمملكة 8.4 بالمائة مع نهاية الشهر الماضي، بزيادة تقدر بـ 205.08 ريالا بالطن الواحد.

الإسمنت يعود للارتفاع

وشهد متوسط سعر الإسمنت بالمملكة ارتفاعا مجددا خلال شهر يوليو/ تموز 2019، بعد استقراره خلال يونيو/ حزيران مقارنة بشهر مايو/ أيار.

وبلغ متوسط سعر كيس الإسمنت وزن 50 كيلو جراما 13.12 ريالا في الشهر الماضي، مقارنة بـ 13.10 ريالا خلال الشهرين السابقين.

وسجل متوسط سعر كيس الإسمنت أعلى مستوى منذ شهر أبريل/ نيسان 2019؛ عندما بلغ خلاله 13.14 ريالا.

وزاد سعر الإسمنت الأسود بالسعودية 8.1 بالمائة خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 13.23 ريالا للكيس وزن 50 كيلو جراما، مقارنة بـ 12.24 ريالا في الشهر المماثل من العام الماضي، علما بأنه كان يبلغ 13.19 ريالا في يونيو/ حزيران ليسجل ارتفاعا نسبته 0.3 بالمائة.

وعلى مستوى الإسمنت الأبيض تراجع بنحو 0.9 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي؛ لمستوى 38.16 ريالا لوزن الكيس 50 كيلو جراما، مقابل 38.5 ريالا في يوليو/ تموز 2018، ومقارنة بالشهر السابق انخفض 0.1 بالمائة بعدما سجل 38.2 ريالا في يونيو/ حزيران.

وشهدت متوسطات أسعار السع الإنشائية بالمملكة العربية السعودية ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وجاء في مقدمتها الحديد والأسمنت.

وسجل متوسط سعر طن الحديد ارتفاعا ملحوظا بنسبة وصلت إلى 10.6 بالمائة، ليبلغ 2713.34 ريالا بنهاية شهر يونيو/ حزيران، ارتفاعا من 2453.0 ريالا كمتوسط لسعر الطن بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (بنهاية 2018).

وبالنسبة لأسعار الأسمنت، شهد متوسط سعر الكيس وزن 50 كيلوجراما ارتفاعا بنهاية النصف الأول من 2019 مقارنة بنهاية العام الماضي بنسبة بلغت 1.9 بالمائة إلى 13.10 ريالا، مقارنة بقيمته في نهاية العام 2018 عندما كان يبلغ متوسط الكيس 12.85 ريالا، وفقا لحسابات "مباشر".

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