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منوشين: نفكر في إصدار سندات خزانة لآجل 100 عام

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منوشين: نفكر في إصدار سندات خزانة لآجل 100 عام منوشين: نفكر في إصدار سندات خزانة لآجل 100 عام

مباشر: صرح وزير الخزانة الأمريكية بأن فكرة إصدار سندات خزانة أمريكية طويلة الآجل جدا هي فكرة تخضع للدراسة من جانب إدارة الرئيس دونالد .

وقال ستفين منوشين في تصريحات لوكالة "بلومبرج" أمس الأربعاء "إذا كانت الظروف سليمة في الوقت الحالي فإني أعتقد أننا سنستفيد من الاقتراض طويل الآجل وسننفذه".

واكتسبت فكرة إصدار سندات خزانة لآجل 50 عام أو 100 عام شعبية مؤخراً في وزارة الخزانة الأمريكية.

ومن شأن إصدار مثل ذلك النوع من السندات أن يخفف الضغط على دافعي الضرائب من أجل إعاقة عجز الموازنة السنوي عند تريليون دولار.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن التفكير في السندات طويلة الآجل ليس له صلة بالتراجع في عوائد السندات قصيرة الآجل.

مباشر (اقتصاد)

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