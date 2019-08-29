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ارتفاع جماعي لأسهم الأسمنت بالسوق السعودي.. و"اليمامة" تتصدر المكاسب

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من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهدت أسهم شركات الأسمنت المدرجة بسوق الأسهم ، ارتفاعا جماعيا، خلال جلسة اليوم الخميس.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت السعودية، سيطرت أسهم الأسمنت على غالبية المراكز الأولى في قائمة الأسهم الرابحة.

وتصدر سهم أسمنت اليمامة مكاسب السوق في هذه الأثناء، بعد صعوده 3.52 بالمائة، ليصل إلى مستوى 21.20 ريال.

وجاء أسمنت المدينة بالمركز الثاني في قائمة الارتفاعات على مستوى السوق، بنسبة 2.89 بالمائة، عند مستوى 14.94 ريال.

وكانت أقل المكاسب على مستوى أسهم الأسمنت، لسهم أسمنت القصيم الذي سجل ارتفاعا نسبته 0.19 بالمائة في تلك الأثناء، ليصل إلى مستوى 53.90 ريال. 

وجاء المؤشر العام للسوق، باللون الأحمر، في تلك اللحظات، بتراجع نسبته 0.77 بالمائة، بخسائر بلغت نحو 63 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,108.26 نقطة.

وتوقعت مصادر في اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، ارتفاع صادرات السعودية من الأسمنت 100 في المائة خلال العام الجاري، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، في وقت سابق.

وارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية خلال شهر يوليو/ تموز 2019، نحو 7.4 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018، بعد ارتفاع مبيعات الشركات الكبرى.

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