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خالد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي يؤكدان التصدي لإيران

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الرياض - مباشر: شدد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على الوقوف جنباً إلى جنب للتصدي  للنشاطات الإيرانية العدائية، وفي محاربة التطرف والإرهاب وأهمية حماية حرية الملاحة في المياه الدولية ودور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الأمن والاستقرار لها.

والتقى الأمير خالد بن سلمان، بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أمس، مايك بومبيو، على هامش زيارة رسمية بدأت الثلاثاء الماضي.

وجرى خلال اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء - واس، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن نائب وزير الدفاع سيناقش مع المسؤولين الأميركيين ملفات مختلفة من شأنها دعم أمن واستقرار المنطقة.

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