زيادة تقديرات النمو الاقتصادي في فرنسا بالقراءة الثانية

مباشر: رفعت فرنسا تقديرات النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري عن مستويات القراءة الأولى.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس أن الناتج الإجمالي المحلي لفرنسا زاد بنحو 0.3 بالمائة في الربع الثاني من 2019، وهي نفس الوتيرة التي نما بها الاقتصاد في الربع الأول.

وكانت بيانات القراءة الأولى أظهرت نمو الاقتصاد الفرنسي عند 0.2 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن إنفاق الأسر زاد بنحو 0.2 بالمائة في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل زيادة بنسبة 0.3 بالمائة في الربع الأول.

وانخفضت الواردات الفرنسية بنحو 0.2 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، مقابل زيادة بنسبة 1.1 بالمائة في الربع الأول.

وعلى الجانب الآخر استقرت الصادرات في فرنسا في الربع الثاني من العام، مقابل زيادة بنسبة 0.1 بالمائة في أول 3 أشهر من 2019.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1080 دولار.