الإنتاج الحربي المصرية ونيوتن السعودية تؤسسان شركة مساهمة

القاهرة - مباشر: وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي المصرية، مع شركة "نيوتن" السعودية، اتفاقية تعاون مشتركة بهدف تأسيس شركة مساهمة لتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي بالخارج.

وأوضح بيان للإنتاج الحربي اليوم الخميس، أن إتفاقية التعاون تهدف إلى تأسيس شركة مساهمة بين الطرفين تكون مسئولة عن تسويق وبيع منتجات وإمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وكذلك توفير المشروعات المناسبة للعمليات التجارية للشركة وذلك في مختلف دول العالم وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، بإستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التسويق والتجارة.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى التعاون المشترك في مختلف الأعمال اللوجستية والدعم الفني والصيانة والتدريب.

وأشار بيان الوزارة، أنه سبق توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "نيوتن" السعودية في شهر يوليو الماضي، بهدف نشر وتعميق ثقافة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون في مجال توريد منتجات الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وقطع الغيار إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط.

"وكذلك الاستفادة من خطوط الإنتاج القائمة بالشركات التابعة للوزارة في إنتاج منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة وكذلك إنشاء خطوط إنتاج جديدة".

وفي يوليو/ تموز الماضي وقعت وزراة الدولة للإنتاج الحربي في مصر مذكرة تفاهم مع شركة " نيوتن" السعودية لنشر وتعميق ثقافة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

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