أخبار عاجلة

الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني -
ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة بـ3 أشهر -
الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية -
لحظة وصول ميسي ورونالدو لحفل قرعة دوري أبطال أوروبا -
خدمة سكايب تحصل على بعض التحسينات المطلوبة -
نوكيا تتصدر التصنيف العالمي لتحديثات أندرويد -
جوجل: مواقع ويب ضارة استهدفت هواتف آيفون لسنوات -
سامسونج تختبر مكبر الصوت Galaxy Home Mini -
كشف مقبرة جماعية نفذها "داعش" بحق الإيزيديين شمالي العراق... صور -
قسد تلقي القبض على "جلاد داعش" في الرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

4 صفقات خاصة بالسوق السعودية قيمتها 10 ملايين ريال

Google+ Print

الرياض - مباشر: شهدت سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ 4 صفقات خاصة على مجموعة من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت 10.13 مليون ريال، من خلال 352.6 ألف سهم.

وكانت أكبر الصفقات من حيث القيم، على سهم "المجموعة السعودية"، بقيمة بلغت 3.4 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة بسعر 22.22 ريال.

أما أقل الصفقات في القيم، فكانت لسهم "تكافل الراجحي"، التي بلغت قيمتها 1.47 مليون ريال، عند سعر 58.60 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

ترشيحات:

محدث.. 25 صفقة خاصة بالسوق السعودي أكبرها على "المراكز"

"الغذاء السعودية": منع استخدام السكر بالعصائر الطازجة مطلع 2020

السعودية توقع مذكرة لتطوير أبحاث وإنتاج الزراعة الملحية بالمملكة

قوات التحالف: سقوط مقذوف "حوثي" على مطار أبها الدولي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية

الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم