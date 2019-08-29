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مصادر لبنانية تكشف معلومات عن المكان المحتمل لإطلاق الطائرات المسيرة الإسرائيلية

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مصادر لبنانية تكشف معلومات عن المكان المحتمل لإطلاق الطائرات المسيرة الإسرائيلية مصادر لبنانية تكشف معلومات عن المكان المحتمل لإطلاق الطائرات المسيرة الإسرائيلية

وأشار موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني نقلا عن مصادر خاصة مطلعة على التحقيق، أن هناك فرضيات تقول إن عملية إطلاق الطائرات المسيرة وتوجيهها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت تمت من الداخل اللبناني وليس من البحر.

وبحسب المصادر، التحقيقات توصلت بعد دراسة الطائرات إلى عدم إمكانية إقلاع الطائرة من البحر نحو الضاحية الجنوبية وصعوبة التحكم بها من البحر، نظراً لقدرات الطائرات التي سقطت والتي لا يمكن التحكم بها بدقة من مدى يتجاوز الـ 10 كلم.

وأضافت المصادر أن خيار البحر سقط مع كشف قدرات الطائرات المسيرة الإسرائيلية، ويدور التحليل والكلام عن احتمال إطلاق الطائرة وتشغيلها والتحكم بها من منطقة مرتفعة تشرف على مكان الاستهداف والاعتقاد يشير الى التلال المواجهة للضاحية التي تقع من جهة الشرق.

SputnikNews

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