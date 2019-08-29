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وزير الخزانة الأمريكي: لا نية للتدخل في سوق العملة

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وزير الخزانة الأمريكي: لا نية للتدخل في سوق العملة وزير الخزانة الأمريكي: لا نية للتدخل في سوق العملة

مباشر: صرح وزير الخزانة الأمريكي بأن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في سوق العملة من أجل إضعاف الدولار في الوقت الحالي.

وقال ستفين منوشين في تصريحات لوكالة "بلومبرج" أمس الأربعاء إن الأوضاع قد تتغير في المستقبل، "لكن الآن فنحن لا نفكر في إحداث تدخل".

وكانت إدارة دونالد فكرت في تدابير لمواجهة قوة الدولار، بما فيها التدخل المباشر في السوق.

ولكن في الشهر الماضي استبعد المسئولين التدخل في الوقت الحاضر، بالرغم أن الرئيس ترامب واصل انتقاد قوة الورقة الخضراء.

ويرى وزير خزانة أكبر في العالم أن الأمر سيصبح أكثر فعالية في حالة تدخل الوزارة جنباً إلى جنب مع بنك الاحتياطي الفيدرالي والحلفاء الدوليين.

وتابع منوشين: "بشكل عام فإنه من الأفضل تنفيذ تلك الأشياء استناداً على أسس منسقة بسبب حجم ونطاق أسواق العملات، أسواق العملات وبشكل خاص سوق الدولار واحد من أكبر أسواق التداول وأكثرها سيولة في العالم".

مباشر (اقتصاد)

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