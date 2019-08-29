"الغذاء السعودية": منع استخدام السكر بالعصائر الطازجة مطلع 2020

الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، عن قرار بخصوص استخدام السكر المضاف أو مصادره في العصائر الطازجة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه سيتم منع استخدام السكر المضاف أو مصادره (العسل، وشراب الجلوكوز) والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في العصائر الطازجة وخلطاتها.

وأوضحت الهيئة، أن القرار سيدخل حير التنفيذ اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني لعام 2020.

وقالت الهيئة، في يونيو/ حزيران الماضي، إنه سيتم فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، وهي أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان جاهزاً للشرب أو مركزات أو مساحيق أو جل أو مستحضرات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

وقررت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019.

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