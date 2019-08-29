سوق الأسهم السعودية بالمنطقة الخضراء ببداية التعاملات

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة يوم الخميس، على ارتفاع طفيف بدعم من قطاع الاتصالات والمواد الأساسية، القياديين.

وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنحو 0.12 بالمائة بحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض وصولاً لمستوى 8178.77 نقطة ليربح نحو 8.6 نقطة.

وجرى التعامل على 21.77 مليون سهم بقيمة 522.36 مليون ريال موزعة على 19.954 ألف صفقة.

وشهد قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنحو 1.15 بالمائة، كما زاد قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.36 بالمائة.

وفي المقابل، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.21 بالمائة.

كان سهم "تكوين" الأكثر تراجعاً بنسبة 3.7 بالمائة، فيما كان سهم "أسمنت اليمامة" الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.93 بالمائة.

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي تعاملات أمس الأربعاء على تراجع؛ وسط خسائر 12 قطاعاً، بقيادة القطاعات الكبرى، ليعود السوق للخسائر بعد ارتفاعه لجلستين.

وتراجع المؤشر بنحو 1.4 بالمائة بختام التعاملات، ليغلق عند مستوى 8171.17 نقطة، بعد خسائر 114.37 نقطة.

ترشيحات:

السعودية.. تفاصيل جدول المخالفات والعقوبات الجديد بنظام العمل

الخدمة المدنية السعودية تحدد موعد اختبارات القدرات لشغل الوظائف

دراسة: القوى العاملة بالسعودية بحاجة لمساحات عمل مشتركة جديدة

وزارة الحج السعودية: استراتيجية جديدة لموسم العمرة المقبل

العمل السعودية تطلق برنامجاً لتسجيل المحاسبين بالمملكة تمهيداً للتوطين.. فيديو

مسح.. 19 مليار دولار تجارة السعودية عربياً.. والإمارات تقتنص 46%

الإسكان السعودية تعلن برنامج تمويلي بـ140 ألف ريال لكبار السن

السعودية تستورد هواتف وسيارات بـ 48.1 مليار ريال في 2018