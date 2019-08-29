استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ترقب إعلان بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو مُسجلاً 1.1080 دولار، فيما انخفض أمام الين بنسبة 0.07 بالمائة عند 106.05 ين.

وفيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلة 1.2190 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9816 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.225.

ويأتي استقرار أداء الدولار مع ابتعاد التعاملات عن الأصول الخطرة مع عدم وضوح الموقف السياسي والتجاري العالمي.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمس بأن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في سوق العملة من أجل إضعاف الدولار في الوقت الحالي.

وأضاف منوشين: "الأوضاع قد تتغير في المستقبل ولكن الآن لا نفكر في التدخل".

وعلى صعيد التطورات التجارية، أكد منوشين على أن مسئولين التجارة الأمريكيين يتوقعوا زيارة المسئولين الصينيين الولايات المتحدة، لكنه لن يعلن ما إذا كان الاجتماع مخطط له الانعقاد في سبتمبر/آيلول أم لا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بيانات النمو الاقتصادي والميزان التجاري وطلبات إعانة البطالة ومبيعات المنازل القائمة.