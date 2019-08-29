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تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع الاضطرابات السياسية والتجارية

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تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع الاضطرابات السياسية والتجارية تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع الاضطرابات السياسية والتجارية

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع الاضطرابات السياسية والتجارية.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "ستوكس600" عند 372.7 نقطة، كما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي مسجلاً 5370.8 نقطة.

وفيما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1 بالمائة عند 7121.8 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً11714.1 نقطة.

وقادت أسهم السيارات الخسائر بنحو 0.4 بالمائة، أما أسهم قطاعي البناء والخامات فارتفعوا بنسبة 0.3 بالمائة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار مسجلاً 1.1081 دولار.

وتتجه التعاملات نحو أصول الملاذ الآمن مبتعدة عن الأسهم والدولار، وسط مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات التجارية.

وصرحت اليوم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، بأنها تؤمن بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال لديه زخم قوي ولكن عدم اليقين والتباطؤ الاقتصادي العالمي لديهم تأثير.

وتمكن رئيس وزراء بريطانيا من الحصول على موافقة ملكة بريطانيا فيما يتعلق بتعليق أعمال البرلمان لمدة شهر تقريباً.

ورفعت تلك الخطوة المخاوف فيما يتعلق بمصير البريكست، مع وجود تكهنات بأنها تستهدف تسهيل تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

مباشر (اقتصاد)

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