السعودية توقع مذكرة لتطوير أبحاث وإنتاج الزراعة الملحية بالمملكة

الرياض – مباشر: وقع وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا".

وقالت الوازرة، في بيان لها، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز الجهود بين الطرفين في مجالات تطوير أبحاث وأنظمة إنتاج الزراعة الملحية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وإدارتها إدارة مستدامة، وتبادل الخبرات.

وأضافت الوزارة، أن مذكرة التفاهم تضمنت الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المركز في مجالات بناء القدرات والدراسات والأبحاث الزراعية والبيئية والموارد الطبيعية، وبخاصة في مجال تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، والتكيف مع التغير المناخي، وعقد برامج تنمية القدرات للفنيين والمزارعين السعوديين.

وتابعت: فضلا عن توطين وتنفيذ وتطوير أبحاث وأنظمة إنتاج الزراعة الملحية بشقيها المحصولي والحراجي بحسب الحالات المختلفة، والتي تسهم في المحافظة على تكامل النظام البيئي والزراعي.

وبينت، أن المذكرة أشارت إلى ضرورة إعداد مقترحات مشروعات للوزارة في مجالات الاهتمام المشتركة، التي تتضمن الإنتاج النباتي، ونظام مراقبة الجفاف، وتطوير الأصناف المحصولية الواعدة، وحفظ الأصول الوراثية النباتية، وتنفيذ برامج تحسين للمحاصيل الزراعية وغيرها.

وأكدت الوزارة، على التعاون المشترك لإنجاز المشروعات والبرامج والتقنيات التي تحقق التنمية البيئية والزراعية المستدامة، والحفاظ على الموارد المائية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير، ذات الاهتمام المشترك، وعقد جلسات عمل ومؤتمرات علمية، وتوفير الدعم الفني لاستراتيجيات الوزارة وبرامجها ضمن رؤية المملكة 2030.

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