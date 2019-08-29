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ترقب وحذر شديد على جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل

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ترقب وحذر شديد على جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل ترقب وحذر شديد على جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل

كشفت وسائل إعلام لبنانية أن التوتر بين الطرفين عكس حالة من الترقب والحذر الشديدين على جانبي الحدود بين ​لبنان​ و​اسرائيل.

وأفاد مراسل وكالة "النشرة"​ اللبنانية عن خروقات متكررة للطيران الإسرائيلي من فوق ​مزارع شبعا​ وتقوم بطلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو منخفض فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ وحاصبيا امتداد حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​.

ولفتت وسائل الإعلام اللبنانية عن غياب مفاجئ للدوريات الإسرائيلية المؤللة المعتادة بمحاذاة ​السياج الحدودي​ انتقالا من ​مستعمرة المطلة ​وحتى مرتفعات جبل الشيخ مرورا ب​الغجر​ ​العباسية​ وتخوم مزارع شبعا.

أما من الجانب اللبناني فتنشط دوريات مشتركة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" على كافة الحدود اللبنانية وفي نقاط قريبة من السياج الحدودي لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ.

SputnikNews

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