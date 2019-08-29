انخفاض "نيكي" الياباني بالختام مع مكاسب الين

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع المخاوف تجاه المخاطر السياسية والتجارية، وتزامناً مع تراجع الين.

وفي ختام تعاملات اليوم انخفض مؤشر "نيكي" بنحو 0.09 بالمائة إلى 20460.9 نقطة.

كما تراجع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 1490.2 نقطة.

وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 105.88 ين.

ولايزال هناك مخاوف من جانب المستثمرين بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي يتزامن مع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

كما أن الأوضاع السياسية تتأزم في بريطانيا، حيث وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق أعمال البرلمان لنحو شهر تقريباً، وهي الخطوة التي يتكهن البعض بأنها تستهدف تأمين إتمام البريكست دون اتفاق.

وسجل سهم شركة "ريكوريت هولدنج" لخدمات الموظفين أكبر وتيرة تراجع وذلك بنحو 4.8 بالمائة، بعدما أعلنت خطتها لبيع 7.16 بالمائة تقريباً من الأسهم عبر طرح ثانوي.

أما أكثر الأسهم تسجيلاً للمكاسب كان سهم "ركيوتن" حيث زاد بنحو 2.4 بالمائة، يليه سهم "تايسي" الذي صعد بنسبة 2.3 بالمائة.

كما ارتفع سهم شركة "سوزوكي" لتصنيع السيارات بنحو 1.5 بالمائة بعدما أعلنت شراكة في رأس المال مع "تويوتا".