أخبار عاجلة

الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني -
ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة بـ3 أشهر -
الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية -
لحظة وصول ميسي ورونالدو لحفل قرعة دوري أبطال أوروبا -
خدمة سكايب تحصل على بعض التحسينات المطلوبة -
نوكيا تتصدر التصنيف العالمي لتحديثات أندرويد -
جوجل: مواقع ويب ضارة استهدفت هواتف آيفون لسنوات -
سامسونج تختبر مكبر الصوت Galaxy Home Mini -
كشف مقبرة جماعية نفذها "داعش" بحق الإيزيديين شمالي العراق... صور -
قسد تلقي القبض على "جلاد داعش" في الرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

انخفاض "نيكي" الياباني بالختام مع مكاسب الين

Google+ Print
انخفاض "نيكي" الياباني بالختام مع مكاسب الين انخفاض "نيكي" الياباني بالختام مع مكاسب الين

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع المخاوف تجاه المخاطر السياسية والتجارية، وتزامناً مع تراجع الين.

وفي ختام تعاملات اليوم انخفض مؤشر "نيكي" بنحو 0.09 بالمائة إلى 20460.9 نقطة.

كما تراجع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 1490.2 نقطة.

وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 105.88 ين.

ولايزال هناك مخاوف من جانب المستثمرين بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي يتزامن مع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

كما أن الأوضاع السياسية تتأزم في بريطانيا، حيث وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق أعمال البرلمان لنحو شهر تقريباً، وهي الخطوة التي يتكهن البعض بأنها تستهدف تأمين إتمام البريكست دون اتفاق.

وسجل سهم شركة "ريكوريت هولدنج" لخدمات الموظفين أكبر وتيرة تراجع وذلك بنحو 4.8 بالمائة، بعدما أعلنت خطتها لبيع 7.16 بالمائة تقريباً من الأسهم عبر طرح ثانوي.

أما أكثر الأسهم تسجيلاً للمكاسب كان سهم "ركيوتن" حيث زاد بنحو 2.4 بالمائة، يليه سهم "تايسي" الذي صعد بنسبة 2.3 بالمائة.

كما ارتفع سهم شركة "سوزوكي" لتصنيع السيارات بنحو 1.5 بالمائة بعدما أعلنت شراكة في رأس المال مع "تويوتا".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني

الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة بـ3 أشهر

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة بـ3 أشهر

الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية

الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية

"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان