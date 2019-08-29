الذهب يقفز أعلى 1555 دولاراً مع مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي

مباشر: قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.4 بالمائة إلى 1555.50 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة عند 1546.26 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.199.

وتستمر مخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي مع استمرار انعكاس منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

كما أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عام، والألمانية لأجل 10 سنوات تراجع لأدنى مستوى على الإطلاق.

وصرحت اليوم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، بأنها تؤمن بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال لديه زخم قوي ولكن عدم اليقين والتباطؤ الاقتصادي العالمي لديهم تأثير.

وفي سياق منفصل أظهرت أمس أداة "سي.إم.إيه" التي تتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي أن الأسواق ترى احتمالية بنسبة 99.6 بالمائة لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل ليتراوح بين 1.75 بالمائة إلى 2 بالمائة.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بيانات النمو الاقتصادي والميزان التجاري وطلبات إعانة البطالة ومبيعات المنازل القائمة.