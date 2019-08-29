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"إكسترا" السعودية تفتتح فرعها الثالث بسلطنة عمان

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"إكسترا" السعودية تفتتح فرعها الثالث بسلطنة عمان "إكسترا" السعودية تفتتح فرعها الثالث بسلطنة عمان

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، عن افتتاح فرعها الثالث بسلطنة عمان، أمس الأربعاء، في ولاية صحار، حي الطريف، لترفع إجمالي معارضها بمنطقة الخليج، إلى 48 معرضاً.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن حجم الاستثمارات في المعرض الجديد بلغ ما يقارب 22 مليون ريال سعودي (5.87 مليون دولار أمريكي).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، محمد جلال، بحسب البيان، إن الشركة تمضي قدماً في استراتيجيتها التوسعية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشار إلى أن الأثر المالي للمعرض الجديد سوف يظهر بداية من الربع الثالث للعام 2019.

وأعلنت "إكسترا"، في بداية أغسطس/آب الجاري عن افتتاح فرعها الثاني في مدينة الطائف،  بحجم استثمارات بلغ نحو 11 مليون ريال. 

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