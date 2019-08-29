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هبوط أسعار النفط مع زيادة الإنتاج الأمريكي لمستوى قياسي

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هبوط أسعار النفط مع زيادة الإنتاج الأمريكي لمستوى قياسي هبوط أسعار النفط مع زيادة الإنتاج الأمريكي لمستوى قياسي

مباشر: انخفضت النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة لمستوى قياسي تاريخي مرتفع، وعلى الرغم من تراجع المخزونات الأمريكية.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.7 بالمائة إلى 60.02 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 55.48 دولار للبرميل.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس ارتفاع الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب عند مستوى 12.500 مليون برميل يومياً.

ولكن على الجانب الآخر انخفضت المخزونات في نفس الفترة بمقدار 10 ملايين برميل إلى 427.8 مليون برميل.

وإلى جانب زيادة الإنتاج الأمريكي هناك مخاوف من جانب المستثمرين بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، بالتزامن مع التوترات التجارية.

وصرحت اليوم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي بأنها تؤمن بأن الاقتصاد الأمريكي لايزال لديه زخم قوي ولكن عدم اليقين والتباطؤ الاقتصادي العالمي لديهم تأثير.

وتترقب الأسواق في الشهر المقبل انعقاد اجتماع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات خفض معدل الفائدة.

مباشر (اقتصاد)

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