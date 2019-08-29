مساهمو "مجموعة السريع" يقرون تخفيض رأسمالها 71%

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي مجموعة السريع التجارية الصناعية، في اجتماعها أمس الأربعاء، تخفيض رأسمال الشركة 70.89 بالمائة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أنه تمت الموافقة على تخفيض رأس المال من 225 مليون ريال، 65.5 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء 15.95 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض 3.54 سهم لكل 5 أسهم.

ونوهت الشركة أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة.

وأكدت أنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

وبينت أن قرار التخفيض سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع، على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، فيما يتعلق برأس المال، وبالاكتتاب في الأسهم.

وأعلنت الشركة، في يوليو/تموز الماضي، عن تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن الخسائر المتراكمة إلى توصية بتخفيض رأس المال.

وكان مجلس إدارة مجموعة السريع، قد قرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، للنظر في الوضع الحالي للشركة حيال الخسائر المتراكمة، عن طريق إعادة هيكلة رأس المال، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد.

وتحولت الشركة للخسائر بالربع الثاني من 2019، بصافي خسارة بلغ 48.9 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 921 ألف ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت البيانات المالية للشركة، ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 159.78 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2019، تمثل 71 بالمائة من رأسمال الشركة، البالغ 225 مليون ريال.

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