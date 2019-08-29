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وكالة تكشف عن شرخ بين السعودية والإمارات

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وكالة تكشف عن شرخ بين السعودية والإمارات وكالة تكشف عن شرخ بين السعودية والإمارات

وأشارت وكالة "​رويترز​" إلى أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خطا هذا الشهر في قصره بمكة خطوة غير مألوفة فأبدى انزعاجه الشديد من الإمارات.

وأوضحت المصادر للوكالة أن انزعاج الملك السعودي حصل خلال محادثة الملك سلمان مع الرئيس ​اليمن​ي، ​عبد ربه منصور هادي​، يوم 11 أغسطس/آب.

وأضاف قائلا: "المصدر المباشر للتوتر هو حرب اليمن الطاحنة، أما السبب الأشمل فهو القرار الذي يبدو أن الإمارات اتخذته بالتحول لخدمة مصالح وطنية أضيق، وإظهار نفسها في صورة الشريك الأكثر نضجا الذي بمقدوره تحقيق استقرار المنطقة حتى إذا كان المغزى من وراء ذلك تقليص الخسائر والمضي قدما من دون ​الرياض​".

ولفتت إلى أن "الإمارات تريد أن تظهر بمظهر ​الدولة​ الصغيرة التي تيسر تحقيق السلام والاستقرار لا التابع لطرف سعودي يبدو منتصرا وينزع للتوسع"، مشيرةً إلى أن "الأمر بشكل من الأشكال تقديم مصالحهم، لأنهم يعتقدون أنه إذا كانت تنزع للتوسع فستبتلعهم".

SputnikNews

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