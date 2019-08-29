قوات التحالف: سقوط مقذوف "حوثي" على مطار أبها الدولي

الرياض ـ مباشر: كشف المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن سقوط مقذوف معاد على مطار أبها الدولي، مساء أمس الأربعاء، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا يوجد أية إصابات حتى نشر هذا البيان.

وأضاف المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار إلى أن إعلان الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز)، يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين؛ وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب.

وبيّن أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي.

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