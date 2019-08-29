السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن احتساب نسبة التذبذب لسهم مجموعة السريع التجارية الصناعية على اساس سعر 40.75 ريال

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لمجموعة السريع التجارية الصناعية يوم الاربعاء 27/12/1440هـ الموافق 28/08/2019م على تخفيض رأس مال الشركة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 40.75 ريال

كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم المجموعة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس 28/12/1440هـ الموافق 29/08/2019م وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم مجموعة السريع التجارية الصناعية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الاحد 02/01/1441هـ الموافق 01/09/2019م.