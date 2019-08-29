أخبار عاجلة

خدمة سكايب تحصل على بعض التحسينات المطلوبة -
نوكيا تتصدر التصنيف العالمي لتحديثات أندرويد -
جوجل: مواقع ويب ضارة استهدفت هواتف آيفون لسنوات -
سامسونج تختبر مكبر الصوت Galaxy Home Mini -
كشف مقبرة جماعية نفذها "داعش" بحق الإيزيديين شمالي العراق... صور -
قسد تلقي القبض على "جلاد داعش" في الرقة -
نجل ترامب يسخر من منافس محتمل لوالده على الرئاسة بفيديو "مثير للشفقة" -
تعرف على إعصار دوريان من الفضاء -
برنامج مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 29/8/2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - الفنان أحمد عبد العزيز في ضيافة "مساء dmc" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن احتساب نسبة التذبذب لسهم مجموعة السريع التجارية الصناعية على اساس سعر 40.75 ريال

Google+ Print
السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن احتساب نسبة التذبذب لسهم مجموعة السريع التجارية الصناعية على اساس سعر 40.75 ريال السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن احتساب نسبة التذبذب لسهم مجموعة السريع التجارية الصناعية على اساس سعر 40.75 ريال

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لمجموعة السريع التجارية الصناعية يوم الاربعاء 27/12/1440هـ الموافق 28/08/2019م على تخفيض رأس مال الشركة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 40.75 ريال 
كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم المجموعة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس 28/12/1440هـ الموافق 29/08/2019م وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع)  بتطبيق تخفيض أسهم مجموعة السريع التجارية الصناعية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الاحد 02/01/1441هـ الموافق 01/09/2019م.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية

الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم