HONOR تطلق عروض العودة إلى المدرسة في الإمارات‎

أصبح معروفاً للجميع أن التقاط الصور المتنوعة وصور السيلفي بات نشاطًا يوميًا لجيل الألفية، وهذا ما دعا هونر HONOR، العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية، إلى العمل على تلبية احتياجاتهم بمجموعتها المتنوعة من الهواتف الذكية التي زودتها بكاميرات متفوقة تلتقط أجمل الصور في مختلف الظروف والبيئات.

لكنها لم تكتف بهذا فحسب، بل قدمتها أيضًا ضمن تصاميم مبتكرة وهياكل أنيقة وألوان جذابة ومزايا ذكية تمنح مستخدميها وظائف مفيدة وهم يستعدون للعودة إلى المدرسة، وبهذا سيجد من يبحثون عن هواتف ذكية متقدمة أنيقة وغنية بالوظائف خيارات متنوعة من هونر HONOR تلبي متطلبات كل منهم.

HONOR 20 PRO :

فاز الهاتف الذكي (HONOR 20 PRO) بجائزة (EISA Lifestyle Smartphone 2019 – 2020) من جمعية التصوير والصوت الأوروبية (EISA) عن تصميمه ثلاثي الأبعاد المميز وكاميرته الرباعية المدعمة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

وأثنت عليه كثيراً لإضافته غلافاً خلفياً من الزجاج الثلاثي الأبعاد مع إطار من الألمنيوم بالإضافة إلى تضمنه بطارية بقدرة 4000 ميلي أمبير.

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وتمثل هذه ثاني أقوى جائزة يحصدها الهاتف (HONOR 20 PRO) بعد تمكنه من تسجيل ثالث أعلى نتيجة في اختبار (DXOMark) بلغت 111 نقطة في بداية العام الجاري.

ويتمتع بمجموعة من أقوى المزايا والوظائف مع كاميرا رباعية رائعة تتضمن مستشعراً بدقة 48 ميجابيكسل يلتقط صوراً ليلية مذهلة، ومستشعراً بدقة 8 ميجابيكسل لالتقاط الصور المقربة، ومستشعراً بزاوية تصوير واسعة جداً وبدقة 16 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لالتقاط التفاصيل الدقيقة في وضع تصوير الأجسام القريبة جداً.

وتدعم هونر HONOR الهاتف أيضاً بضمان ضد تلف الشاشة لمرة واحدة خلال 6 أشهر، ويبلغ سعره 1999 درهماً.

HONOR View20:

يثير الهاتف (HONOR View20) الإعجاب بمظهره اللامع الذي يمنحه جاذبية ملفتة للعين، وهو مزود بكاميرا أمامية قوية بدقة 25 ميجابيكسل مركبة خلف الشاشة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابيكسل لالتقاط أجمل اللحظات.

ويتمتع هذا الهاتف الذكي بمزايا ذكاء اصطناعي متقدمة تلبي حاجات الأجيال اليافعة المهتمة بالمحافظة على الصحة، فهو يتمتع بالقدرة على حساب السعرات الحرارية التي يتناولها المستخدم بطريقة بسيطة جدًا من خلال توجيه كاميرا الهاتف إلى طبقه لتصوير الطعام بطريقة ثلاثية الأبعاد، ثم يعمل نظام الذكاء الاصطناعي في الهاتف على حساب كمية السعرات الحرارية فيه، وبهذا لن يدخل لجسمه من الطعام أكثر مما يحتاج.

وصُمم الجهاز أيضاً للأداء العالي في تشغيل الألعاب ولن يخيب ظن اللاعبين الخبراء، ويبلغ سعره 1699 درهمًا، ويقدم معه مجانًا ميزان ذكي (HONOR Smart Scale) تبلغ قيمته 149 درهمًا.

HONOR 10i:

يعتبر هاتف (HONOR 10i) من أكثر هواتف هونر HONOR الذكية متعة لمن يعيش كل يوم على الشبكة ويحب أن يلتقط الصور المدهشة ويشارك أصدقائه ومتابعيه بها ويثير إعجابهم.

ويعود الفضل في ذلك إلى قدرات التجميل المدعمة بالذكاء الاصناعي التي زود الهاتف بها، مع كاميرته ثلاثية العدسة بدقة 24 ميجابيكسل و 8 ميجابيكسل و 2 ميجابيكسل، فالكاميرا الأساسية بدقة 24 ميجابيكسل، وكاميرا السيلفي في الجهاز بدقة 32 ميجابيكسل تلتقط صور السيلفي باحتراف فائق لتبدو طبيعية ومشرقة وجذابة.

ويضاف إلى ذلك أن تصميم جسم الهاتف (HONOR 10i) مذهل بانحناء جوانبه على المستوى الثلاثي الأبعاد ما يقدم للمستخدم تجربة كاملة ممتعة، ويبلغ سعره 949 درهمًا، ويقدم معه مجانًا شريط جري مجاني (Band 4 Running) بقيمة 109 دراهمًا.

HONOR 10 Lite:

يُعد هذا الجهاز غنيًا بقدرات الذكاء الاصطناعي الداعمة لقدرات تصوير عالية ومرنة الاستخدام، فهو يمنح المستخدم قدرة على التقاط صور فوتوغرافية احترافية بكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل أو بكاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة 13 ميجابيكسل للأولى و 2 ميجابيكسل للثانية.