صعود مُرتقب للأسواق الخليجية بآخر جلسات أغسطس

من: محمود جمال

مباشر: توقع محللون لـ"معلومات مباشر" أن ترتفع أسواق الخليج في جلسة اليوم الخميس تزامناً مع اتجاه المحافظ لتحسين الإغلاقات الشهرية للأسهم وصعود الأسهم العالمية، وسعي بعض الصناديق الاستثمارية في اقتناص الأسهم القيادية التي وصلت لأسعار مغرية.

وتباين أداء بورصات الخليج في نهاية جلسة أمس الأربعاء حيث تراجع السوق السعودي بنسبة 1.4 بالمائة مع هبوط الأسهم المصرفية رغم تنفيذ المرحلة الأخيرة من ترقية "إم إس سي" للأسواق الناشئة، فيما ارتفع سوق دبي والكويت ومسقط هامشياً مع عودة عمليات الشراء الانتقائي للأسهم الكبرى.

تصحيح طبيعي

وقال أشرف نافع الخبير الاقتصادي لـ"معلومات مباشر" إن السوق السعودي يمر بمرحلة تصحيح طبيعية ولا سيما الأسهم المصرفية التي وصلت إلى مستويات متضخمة تحتاج إلى فترة هدوء لمعاودة الصعود من جديد.

وأشار إلى أن عمليات البيع التي شهدتها جلسة أمس الأربعاء بالأسهم البنكية كانت عاملاً رئيسياً في التفاعل الإيجابي بترقية إم إس سي آي التي نفذت مراحلها النهائية بالسوق السعودي، متوقعاً أن يستمر ذلك إلى أن تظهر محفزات داخلية اقتصادياً أو عالمياً تعيد المسار الصاعد للمؤشر.

وأمس الأربعاء تم البدء في تنفيذ الترقية الثانية والنهائية للسوق لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. ولن تكون هذه الترقية الأخيرة للسوق السعودي التي يترقبها هذا العام حيث سيشهد في شهر سبتمبر القادم تنفيذ المرحلة الرابعة على مؤشر فوتسي والمرحلة الثانية من الانضمام لمؤشر "إس آند بي داو جونز".

وأكد أشرف نافع أن مواصلة هبوط السوق السعودي يعود إلى عدم استقرار الأوضاع حيال الحرب التجارية وحذر المستثمرين العالميين من ذلك، رغم الصعود المؤقت الذي تشهده الأسهم الأمريكية، إضافة إلى العامل الجيوسياسي بالمنطقة بصفة عامة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات يوم الأربعاء، ليربح "داو جونز" أكثر من 250 نقطة، فيما تسيطر حالة عدم اليقين التجاري على تعاملات المستثمرين مع اقتراب دخول التعريفات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

ولفت إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستظل البوصلة التي يسترشد بها مديرو الصناديق الاستثمارية بالمنطقة والعالم حالياً حيث تحتبس الأنفاس ترقباً لما سيأتي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي باقتراب صفقة مع الصين تنهي تلك الخلافات.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن موقف الولايات المتحدة مع الصين يسير بشكل جيد، في تعليق يتزامن مع ترقب الأسواق تطورات الأوضاع التجارية.

ومن جانبه، قال عائد الظفيري الخبير المالي بأسواق الأسهم: على الرغم من الهبوط الذي تشهده السوق السعودية إلا أن هناك بعض التحركات الشرائية التي توحي باقتراب انتهاء التراجعات الحالية والتأهيل لمرحلة صعود جديدة.

وقال إن هذه التوقعات الإيجابية لا تخص الأسهم السعودية فحسب، إلا أنها تخص الأسهم الإماراتية أيضاً. لافتاً إلى أن تلك الترجيحات تتوقف على استقرار الوضع الجيوسياسي بالمنطقة؛ ومن ثم تحسن شهية المستثمرين حيال المخاطرة بالأسهم من جديد.

وأظهر استطلاع لـ"رويترز" أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في ثلاث دول عربية وهي "الإمارات" و"الكويت" و"مصر"، بينما أكدت أنها ستبقى انكشافها على دول أخرى في المنطقة عند المستويات الحالية.

وأما عن السوق الكويتي، أشار الظفيري إلى أنه سيحظى باهتمام بالغ من قبل المستثمرين خلال الشهرين المقبلين ولا سيما بالأسهم التي حققت أداءً مالياً جيداً بالنصف الأول.

وقال إن من الطبيعي عدم تواجد اللون الأخضر باستمرار بأسواق الأسهم لخلق فرص استثمارية بمجالات أخرى مثل الذهب والنفط.

وفي تقرير حديث بنك "جي.بي.مورجان" كشف عن رؤيته لاقتراب الوقت المناسب لشراء الأسهم العالمية، بعد الموجة البيعية التي شهدتها الأسواق في أغسطس/آب الجاري حيث سجلت أكبر هبوط شهري منذ مايو/أيَّار الماضي.

وأضاف عائد الظفيري أن تلك التوقعات الإيجابية حيال الأسهم الخليجية مبنية على التقارير والتصريحات التي ترجح اقتراب توقيع اتفاق وشيك بين الصين والولايات المتحدة لإنهاء الحرب التجارية.

وكان رئيس الولايات المتحدة عبر ، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن رغبة الصين في العودة لطاولة المفاوضات لكن الأخيرة أنكرت ذلك تماماً نافية التواصل مع الجانب الأمريكي.

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