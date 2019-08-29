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بالفيديو... لحظة إطلاق الجيش اللبناني النار على الطائرات المسيرة الإسرائيلية

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بالفيديو... لحظة إطلاق الجيش اللبناني النار على الطائرات المسيرة الإسرائيلية بالفيديو... لحظة إطلاق الجيش اللبناني النار على الطائرات المسيرة الإسرائيلية

أطلق الجيش اللبناني النار على طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة حلقت فوق أجواء قرية العديسة في محافظة النبطية، جنوبي لبنان. حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وأفادت القناة الفضائية اللبنانية "إل. بي. سي"، مساء أمس الأربعاء، أن "عملية إطلاق النار على الدرون الإسرائيلية في العديسة، جاءت على خلفية قرار سابق للجيش اللبناني يتعلق بإطلاق النار على الطائرات المسيّرة فور رؤيتها بالعين المجرّدة، نظراً لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات".

وفقا لوسائل الإعلام المحلية، أمرت قيادة الجيش اللبناني بإطلاق النار الفوري على جميع المركبات الطائرة في المجال الجوي للبلاد بعد هجمات الطائرات الإسرائيلية المسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي سهل البقاع.

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