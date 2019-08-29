أخبار عاجلة

خدمة سكايب تحصل على بعض التحسينات المطلوبة -
نوكيا تتصدر التصنيف العالمي لتحديثات أندرويد -
جوجل: مواقع ويب ضارة استهدفت هواتف آيفون لسنوات -
سامسونج تختبر مكبر الصوت Galaxy Home Mini -
كشف مقبرة جماعية نفذها "داعش" بحق الإيزيديين شمالي العراق... صور -
قسد تلقي القبض على "جلاد داعش" في الرقة -
نجل ترامب يسخر من منافس محتمل لوالده على الرئاسة بفيديو "مثير للشفقة" -
تعرف على إعصار دوريان من الفضاء -
برنامج مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 29/8/2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - الفنان أحمد عبد العزيز في ضيافة "مساء dmc" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الثاني )

Google+ Print
إعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الثاني ) إعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الثاني )
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي :

أ - رأس مال الشركة قبل التخفيض 225,000,000 ريال سعودي.

ب - رأس المال بعد التخفيض 65,500,000 ريال سعودي.

ج - نسبة التخفيض سوف تمثل 70.89 % من رأس مال الشركة.

د - عدد الأسهم قبل التخفيض 22,500,000 سهم.

هـ - عدد الأسهم بعد التخفيض 6,550,000 سهم .

و - سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة.

ز - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 15,950,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (3.54) سهم لكل (5) سهم.

ح - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .

ط - تاريخ التخفيض : سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

2- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـرأس المال.

3- الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

مبيعات التجزئة بألمانيا تُسجل أكبر تراجع في 2019

مبيعات التجزئة بألمانيا تُسجل أكبر تراجع في 2019

استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس

استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس

ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017

ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017