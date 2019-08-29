تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن افتتاح معرض جديد بسلطنة عمان

تفاصيل الإعلان تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن افتتاح فرعها الثالث بسلطنة عمان يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2019م والواقع في ولاية صحار، حى الطريف، وبهذا يصل إجمالي معارضها إلى ثمانية وأربعون معرضاً في منطقة الخليج العربي.

وبهذه المناسبة أكد محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) مضي الشركة قدماً في إستراتيجيتها التوسعية على الموستويين المحلي والإقليمي، لتكون أقرب ما تكون لعملائها، وأن ما تقوم به الشركة من خطط توسعية سواء جغرافياً من خلال افتتاح فروع جديدة أو التطوير المستمر للمنصة الإلكترونية extra.com يأتي نتيجة أبحاث ودراسات وافية وفهم حقيقي لاحتياجات المستهلكين، ويعتبر افتتاح معرضنا الجديد في ولاية صحار بمساحة بيعية إجمالية قرابة1700 متر مربع خطوة هامة نحو تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجي في السوق العماني، و للوصول إلي شريحة جديدة من العملاء خارج العاصمة العمانية مسقط و استكمالاً لمسيرة نجاح اكسترا في السوق العماني التي بدأت منذ العام 2013م، وسوف يظهر الأثر المالي لهذا المعرض الجديد بداية من الربع الثالث للعام المالي 2019، وقد بلغ حجم الاستثمارات في المعرض الجديد ما يقارب 22 مليون ريال سعودي.