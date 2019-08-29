4 طرق تساعد الشركات الصغيرة على تقديم خدمة عملاء أفضل

يعتبر قسم خدمة العملاء بأي مؤسسة هو الواجهة الرئيسية التي تمثل المؤسسة أمام العملاء، وخدمة العملاء السيئة هي أكبر شيء يضر الشركات الصغيرة، لأن لديها بالفعل قاعدة عملاء محدودة، لذلك من الضروري توفير خدمة عملاء عالية الجودة، ويشمل ذلك: متابعة العملاء، وقضاياهم، وشكاواهم، ومعالجتها في الوقت المناسب.

تعتبر التكنولوجيا الآن أحد الأصول الرئيسية التي يمكنك استخدامها لتحسين خدمة العملاء الخاصة بشركتك، بالإضافة إلى أنها في كثير من الأحيان قد تُكسب الشركة ميزة تنافسية في السوق.

فيما يلي 4 طرق تتيح للشركات الصغيرة تقديم خدمة عملاء أفضل:

1- نظام التذاكر Ticket system:

يتيح لك إضافة (نظام تذاكر) Ticket system على موقع الويب القدرة على دعم العملاء على مدار الساعة، حيث تُسهل هذه الأنظمة التعامل مع شكوى كل عميل بسهولة. كما تتيح لك إنشاء ردود سابقة التنسيق على الأسئلة الشائعة، حتى تتمكن من تقديم الإجابات ذات الصلة بشكل فعال، وبسرعة.

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يجب أن يستخدم النظام البريد الإلكتروني، أو المراسلة الفورية لإبقاء العملاء على اطلاع دائم على الموقف الحالي لمشكلاتهم، وتوفير طريقة لتلقي الملاحظات، وبذلك؛ يمكنك توفير الوقت عن طريق أتمتة بعض الإجراءات المتكررة.

توفر العديد من المنصات هذه الأنظمة ومنها: FreshDesk، وZoho Desk، وConnectWise، وغير ذلك الكثير.

2- أنظمة جدولة المواعيد:

إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا يعتمد على قيام العملاء بحجز مواعيد، فأنت تعلم مقدار الجهد اللازم لتخطيط التقويم وإدارته. حيث يقوم العملاء بالاتصال بالشركة لطلب موعد، ويجب تحديد ذلك بسرعة، ولكن الآن ليست هناك حاجة للقيام بهذا العمل يدويًا، حيث تتوافر العديد من أنظمة وتطبيقات جدولة المواعيد، وإدارتها.

تطبيقات، وأنظمة جدولة المواعيد هي أدوات تتيح للعملاء حجز المواعيد، وإعادة جدولتها، وإلغاءها من خلال واجهة ويب. فعندما يرغب العملاء في تحديد موعد، ينتقلون إلى موقع الويب الخاص بشركتك أو صفحة فيسبوك، ويختارون التاريخ والوقت المتاحين، وذلك بشكل يشبه إجراء حجز موعد في مطعم عبر الإنترنت.

أمثلة للمنصات المتاحة: Acuity Scheduling، وAppointlet، وGigaBook، وScheduleOnce.

3- أتمتة عمليات المبيعات:

تحتاج الشركات الصغيرة إلى أتمتة عملية المبيعات، حتى تتمكن من التعامل مع حجم أكبر من العملاء المحتملين، وتحويل المزيد منهم إلى عملاء حقيقيين، دون الحاجة إلى الاعتماد على فريق مبيعات ضخم.

توجد العديد من المنصات التي تساعدك على إنشاء صفحات LeadForms تفاعلية تساعد زوار موقعك على تحقيق هدفهم، ومن ثم تحويل النسبة الأكبر من الزوار إلى عملاء محتملين.

كما تتيح لك تقسيم العملاء المحتملين، وتخصيص كيفية التواصل مع كل عميل، وإرسال الرسالة الصحيحة إليهم في الوقت المناسب.

أمثلة للمنصات المتاحة: Leadformly، وGoPinLeads، وDrift.

4- التحليلات التنبؤية:

تتيح (التحليلات التنبؤية) Predictive Analytics للشركات الصغيرة والمتوسطة اكتساب نظرة ثاقبة في كل خطوة في رحلة العميل، مما يسمح لها أن تدعم تلك الرحلة بأفضل الطرق الممكنة في كل مرحلة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات والاستغلال الأمثل للموارد.

البيانات هي الطريقة الأكثر دقة للتنبؤ بالخطوة التالية للعميل، فمن خلال تحليل سلوك العملاء الأكثر ولاءً للشركة ومقارنته مع سلوك العملاء الذين يتوقفون عن التعامل معها، يمكن أن يساعد ذلك في إنشاء نموذج للتنبؤ بفقد العملاء، والذي سيشكل العمود الفقري لإستراتيجية الاحتفاظ بالعملاء في الشركة.

أمثلة للمنصات المتاحة: MixPanel، وOptimizely، وUserTesting.