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تسريب صور حية لهاتف Pixel 4 المرتقب من جوجل

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قال موقع XDA-Developer إن صورًا لما يُقال إنه هاتف جوجل المرتقب – (بكسل 4) Pixel 4 – سُربت على تطبيق التراسل الفوري تيليجرام.

ويُرى في الصور هاتف يتوافق مع الصور الرسمية والمعلومات التي سُربت حتى الآن عن الهاتف، وهي تؤكد أن الشركة لن تستخدم لونين على ظهر الهاتف، كما فعلت مع الإصدارات السابقة.

ولا يُعلم مصدر هذه الصور، ولكن موقع

ذكر أن الصور نُشرت في “قناة صغيرة جدًا” على تيليجرام، كما أنها نُشرت في “مجموعة خاصة” عن طريق شخص أنكر معرفته بمصدر الصور.

ولكن الموقع توقع أن تكون الصور المسربة لنموذج أول من الهاتف تختبره شركة الاتصالات الأمريكية (سبرينت) Sprint على شبكتها، وذلك نظرًا لوجود اسم الشركة في الزاوية العليا اليسرى للشاشة.

تسريب صور حية لهاتف Pixel 4 المرتقب من جوجل
تسريب صور حية لهاتف Pixel 4 المرتقب من جوجل

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ويُرى في الصورة أيضًا خلفية شاشة جديدة، كما يؤكد شريط التنقل، والمساعد الرقمي أن الهاتف يستخدم نظام التشغيل أندرويد 10. وليس من الواضح ما إذا كانت الصورة لهاتف (بكسل 4) أو (بكسل 4 إكس إل).

يُشار إلى أن شركة جوجل نشرت بنفسها في شهر حزيران/ يونيو الماضي تغريدة عبر حساب Made by Google، أرفقت معها صورة لهاتف (بكسل 4)، وذلك في حين تزايدت التسريبات المتعلقة بالهاتف الذي يُتوقع الإعلان عنه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وبخلاف هواتف (بكسل) السابقة، يبدو أن جوجل قررت تقديم أكثر من كاميرا خلفية في (بكسل 4)، إذ تظهر كاميرتان، بالإضافة إلى مستشعر ثالث، وضوء فلاش.

يُشار إلى أن هواتف (بكسل) من جوجل تكاد لا تحظى بسرية مطلقًا، إذ يُسرّب كل شيء عنها قبل الإعلان الرسمي، حتى أن هاتف العام الماضي (بكسل 3 إكس إل) بيع في السوق الأوكرانية السوداء، ونُشرت عنه مقاطع كشفت كل المواصفات قبل الإعلان عنه.

وكان يُشاع أن جوجل تعتزم دعم تقنية (بروجكت سولي) Project Soli في هواتف (بكسل) لعام 2019، وهو ما أكدته الشركة نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، إذ نشرت فيديو ترويجي للهاتف يظهر إمكانية استخدام التقنية التي تستخدم الأمواج الكهرومغناطيسية؛ للتحكم بالأجهزة عن طريق إيماءات اليد بلا تلامس.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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