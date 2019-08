تسريب صور حية لهاتف Pixel 4 المرتقب من جوجل

قال موقع XDA-Developer إن صورًا لما يُقال إنه هاتف جوجل المرتقب – (بكسل 4) Pixel 4 – سُربت على تطبيق التراسل الفوري تيليجرام.

ويُرى في الصور هاتف يتوافق مع الصور الرسمية والمعلومات التي سُربت حتى الآن عن الهاتف، وهي تؤكد أن الشركة لن تستخدم لونين على ظهر الهاتف، كما فعلت مع الإصدارات السابقة.

ولا يُعلم مصدر هذه الصور، ولكن موقع

These images of an alleged Google Pixel 4 just started floating around on Telegram. No idea of the true source or if they're legit. pic.twitter.com/ooPKkDudZA