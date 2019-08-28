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كيف يرى ضاحي خلفان حكم آل سعود في المملكة والخليج؟

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كيف يرى ضاحي خلفان حكم آل سعود في المملكة والخليج؟ كيف يرى ضاحي خلفان حكم آل سعود في المملكة والخليج؟

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا هاشتاج "ضاحي خلفان يسيء للسعودية"، ردا على تغريدة نسبت إليه، ولكن نائب رئيس شرطة دبي تبرأ منها بعد ذلك.

وعبر ضاحي خلفان عن حبه للمملكة العربية حكومة وشعبا، ورأى أن حكم آل سعود للمملكة هو "صمام الأمان" بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليج.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "من يطعن في حبي للمملكة حكومة وشعبا هو حر.. لكن أمن المملكة في عيوني ...واعتبر أن حكم آل سعود للمملكة العربية السعودية هو صمام الأمان للخليج كله".

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "فقط اعلموا أنني لا أقول هذا مجاملة فأنا لست في حاجة لأحد...أطال الله بعمر محمد بن راشد وحكام الإمارات.. وقائدنا المغوار محمد بن زايد".

وكان ضاحي خلفان هاجم اليمنية حيث قال في تغريدة على موقع تويتر، " الوقوف مع هادي، وقوف مع من لا يليق بحكم اليمن، هذا الأمر ينبغي ألا يغيب عن التحالف".

كما أبدى خلفان تأييده للمجلس الانتقالي اليمني في الجنوب وهو ما جعل نائب رئيس شرطة دبي يتعرض لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما أيده في ذلك آخرون.

SputnikNews

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