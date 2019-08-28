"تغريدة" لوزير خارجية البحرين تثير أزمة مع العراق

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بغداد - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان إنّ "الحشد الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، والشرطة (المحلية والاتحادية)، والبيشمركة، ومقاتلي العشائر للدفاع بكل شرف عن أراضينا المقدسة"، وأضافت أنه "قدم تضحيات كبيرة لتحرير مدن العراق، وهزيمة عصابات داعش الإرهابية". (المحظور في روسيا وبعض الدول).

وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قد اتهم إيران والتنظيمات الموالية لها، بشن حرب على عدد من بلدان المنطقة، دون أن يسميها، معتبرا أن ضرب هذه التنظيمات وتدميرها نوع من صنوف الدفاع عن النفس.

وكتب ابن أحمد، على حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين، "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق و ذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم . إنه دفاع عن النفس".

​وتابع وزير خارجية البحرين "المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد اي تهديد او اعتداء".

​يأتي ذلك، بعد يوم واحد، من شن المقاتلات الإسرائيلية غارات على ما وصفته تل أبيب بـ"أهداف إيرانية" في سوريا، وسقوط طائرتا استطلاع على الضاحية الجنوبية في بيروت، أكد الجيش اللبناني أنهما إسرائيليتين.