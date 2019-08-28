التطورات السياسية في بريطانيا تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت التطورات السياسية في بريطانيا اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء مع تزايد مخاوف البريكست دون اتفاق.

وطلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان خلال الفترة من 11 سبتمبر/أيلول المقبل حتى خطاب الملكة إليزابيث السنوي في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

ووافقت ملكة بريطانيا على طلب جونسون بتعليق البرلمان والذي من شأنه يرفع احتمالات البريكست دون اتفاق.

ويعني ذلك أن مجلس النواب الذي يعود للانعقاد في 3 سبتمبر/أيلول المقبل، لن يكون لديه وقتاً على الأرجح لتمرير أي قوانين يمكنها أن تمنع بوريس جونسون من اتمام البريكست دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين المقبل.

وأثار هذا القرار غضب الكثير من أعضاء البرلمان والشخصيات رفيعة المستوى في بريطانيا لأنهم يرون أن مثل هذا القرار من شأنه أن يعرقل رأي مجلس النواب في مسألة البريكست.

وساهم هذا القرار في تقلبات ملحوظة في الأسواق المالية البريطانية حيث تراجع الإسترليني بنحو 1 بالمائة أمام الدولار قبل أن يقلص خسائره نسبياً فيما بعد، في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر "فوتسي" البريطاني وحيداً في البورصات الأوروبية.

مؤشرات الأسهم

حققت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية بنهاية تعاملات اليوم حيث ربح "داو جونز" أكثر من 250 نقطة بقيادة قطاع الطاقة بعد أن كان متراجعاً بأكثر من 100 نقطة في بداية الجلسة.

وتجاهت "وول ستريت" مخاوف الركود الاقتصادي نتيجة لانعكاس عائد سندات الخزانة الأمريكية خلال التعاملات.

ومع مخاوف الركود، ترى الأسواق احتمالية 100 بالمائة لخفض معدل الفائدة بالولايات المتحدة خلال الشهر المقبل.

في حين انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية التعاملات بقيادة أسهم شركات التأمين ومع التطورات السياسية في المملكة المتحدة.

ومن جانبه، توقع المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية انكماش أكبر اقتصاد أوروبي خلال الربع الثالث من الجاري ليدخل في مرحلة ركود.

ومع مكاسب أسهم قطاع الاتصالات، أغلقت البورصة اليابانية جلسة اليوم على ارتفاع

تراجع حاد لمخزونات النفط الأمريكية

انخفضت مخزونات النفط بالولايات المتحدة بنحو 10 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وساهم ذلك في ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم، لكن زيادة الإنتاج الأمريكي حد من المكاسب.

وكشفت البيانات عن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى قياسي جديد عند 12.500 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 12.300 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع السابق له.

ومن جانبه، خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط وكذلك الطلب على الخام خلال العام الجاري.

وعلى العكس، تراجعت أسعار الذهب عند تسوية جلسة اليوم مع مكاسب الدولار والأسهم الأمريكية.