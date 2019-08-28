السعودية..اتفاقيات بين "تنسيقي حجاج الداخل" وشراكات استراتيجية

الرياض - مباشر: شهدت فعاليات "ملتقى ومعرض العمرة"، الذي افتتح برعاية الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية بين المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل وشركات الخدمات اللوجستية والتكميلية.

وتهدف الشراكات التي تم توقيعها ضمن فعاليات ملتقى ومعرض العمرة، اليوم الأربعاء، إلى تحسين الخدمات التي تتشرف منشآت حجاج الداخل بتقديمها لضيوف الرحمن من حجاج الداخل، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشارت الوكالة، إلى أن الفاعليات شهدت توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك عبدالعزيز -ممثلةً في كلية السياحة- على أن تكون مُخرجاتها مبادرات ومشروعات وبرامج علمية، تتلخص في تدريب الكوادر البشرية واستقطابهم للعمل في منشآت حجاج الداخل.

وتنص اتفاقية تعاون مشتركة مع (شركة تكاملات لتقنية المعلومات) على توفير التدريب اللازم للكوادر البشرية العاملة بمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.

وكشفت وزارة الحج والعمرة عن خططها التنفيذية والتشغيلية لموسم عمرة 1441هـ، وذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى ومعرض العمرة الذي أطلق تحت رعاية مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وتضمنت الاستراتيجية الجديدة عدة إجراءات، أبرزها إنشاء منصة للحجز المركزي ورقمنة خدمات المعتمرين، إلى جانب نظام رصد المخالفات الآلي؛ وفقاً لوكيل الوزارة لشؤون العمرة.

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