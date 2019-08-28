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قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" باتجاه السعودية

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قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" باتجاه السعودية قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" باتجاه السعودية

الرياض - مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بأنه تم إسقاط طائرة "مسيرة" باتجاه .

وقال العقيد الركن تركي المالكي، مساء اليوم الأربعاء، أن القوات تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية لإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأكد المالكي، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وبين العقيد المالكي، أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف.

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