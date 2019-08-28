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الحج السعودية تطور محرك حجز مركزي يربط أطراف المنظومة دولياً

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الحج السعودية تطور محرك حجز مركزي يربط أطراف المنظومة دولياً الحج السعودية تطور محرك حجز مركزي يربط أطراف المنظومة دولياً

الرياض - مباشر: قالت وزارة الحج والعمرة بالسعودية أنها تعمل على تطوير محرك حجز مركزي للحج والعمرة يربط كافة أطراف منظومة الخدمة محليًّا ودوليا.

وأوضحت الوزارة ، اليوم الأربعاء، أن المحرك المركزي التي سيكون تحت مسمى "مقام"، يعمل بنظام التوزيع العالمي GDS لتقديم الخدمات وضمان جودتها وفقًا للمعايير العالمية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وذكر نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن محرك حجز مركزي للحج والعمرة سيربط كافة أطراف منظومة الخدمات المحلية والدولية التي تقدم خدمات لضيوف الرحمن تشمل (السكن، والنقل، والإعاشة، وإثراء التجربة، والتأمين، ووكلاء السفر وغيرها).

وكشفت وزارة الحج والعمرة عن خططها التنفيذية والتشغيلية لموسم عمرة 1441هـ، وذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى ومعرض العمرة الذي أطلق تحت رعاية مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وتضمنت الاستراتيجية الجديدة عدة إجراءات، أبرزها إنشاء منصة للحجز المركزي ورقمنة خدمات المعتمرين، إلى جانب نظام رصد المخالفات الآلي؛ وفقاً لوكيل الوزارة لشؤون العمرة.

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