محدث.. "داو جونز" يرتفع 250 نقطة بالختام بقيادة أسهم الطاقة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح "داو جونز" أكثر من 250 نقطة بقيادة المكاسب في قطاع الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

ويأتي صعود الأسهم الأمريكية بقيادة المكاسب في سهمي "شيفرون" و"إكسون موبيل" بارتفاع نحو 1 بالمائة لكل منهما، كما قاد قطاع الطاقة المكاسب في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بصعود 1.4 بالمائة.

وكانت "وول ستريت" سيطر عليها اللون الأحمر في مستهل الجلسة مع تزايد مخاوف الركود الاقتصادي بعد انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية.

وتحول الفارق بين عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات وبين التي يحين استحقاقها بعد عامين إلى النطاق السالب مما يزيد من مخاوف حدوث ركود في أكبر اقتصاد حول العالم.

ويُنظر لانقلاب منحنى العائد على نطاق واسع على أنه مؤشر لحدوث ركود اقتصادي كونه انعكس قبل كل مرحلة ركود منذ الأزمة العالمية.

كما تسيطر حالة عدم اليقين التجاري على تعاملات المستثمرين مع اقتراب دخول التعريفات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1 بالمائة ما يعادل 258 نقطة ليصل إلى 26036.1 نقطة، بعد أن كان يشهد خسائر بنحو 100 نقطة في مستهل التعاملات.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 2887.9 نقطة، كما زاد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 7856.8 نقطة.

وخلال الفترة نفسها، زاد المؤشر الرئيسي الذي يتبع أداء الدولار أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.244.