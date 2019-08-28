المجلس الانتقالي يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أيام في المحافظات الجنوبية باليمن

قالت ألوية الإسناد والدعم على موقعها إن "القائد العام عبد الرحمن شيخ، أعلن حالة الطوارئ القصوى لمدة 72 ساعة، والأحكام العرفية العسكرية".

ودعا الإعلان "المتورطين في أحداث عدن إلى تسليم أنفسهم فوراً تجنبا للأحكام العسكرية القاسية".

في سياق متصل، ظهر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، بصور على حسابه في "تويتر" وفيديو مصور وهو يتجول في مطار عدن الدولي، الذي أعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق اليوم، السيطرة عليه.

هذا وكان الجيش اليمني الموالي لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد أعلن في وقت سابق استعادة السيطرة على مطار عدن من قوات المجلس الجنوبي الانتقالي المدعومة من الإمارات.