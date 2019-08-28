" الخارجية " : الأردن مستمر في التصدي للإرهاب وهزيمة ظلاميته

جى بي سي نيوز :- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، خلال لقائه وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بالوكالة في جمهورية ألبانيا جينت اتساكاي، إن الإرهاب عدو مشترك سيستمر الأردن في التصدي له بالتعاون مع المجتمع الدولي.

ولفت الصفدي إلى جهود الأردن لهزيمة "ظلاميته .. (الإرهاب) التي لا تنتمي إلى أي حضارة أو دين ولا علاقة لها بقيم السلام والمحبة التي يجسدها الدين الإسلامي الحنيف".

ورحّب الوزير الالباني بالدور الرئيس والجهود المستمرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وشدد على حرص بلاده تطوير العلاقات مع المملكة في شتى المجالات.

وأكد أهمية اجتماعات العقبة التي تشارك فيها بلاده في تكريس نهج شمولي لمحاربة الاٍرهاب، مشيدا بالدور الهام الذي تؤديه هذه الاجتماعات في حشد جهود المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وهزيمة فكره الظلامي.

وبحث الصفدي واتساكاي، سبل زيادة التعاون بين البلدين، والمستجدات الإقليمية، وأكدا أهمية البناء على روابط قوية بين البلدين، واستعرضا خطوات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.

واتفقا على تفعيل لجنة مشاورات سياسية تنفيذا لمذكرة التفاهم بين البلدين.

وتم خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينة والأزمة السورية.

ووجه الوزير واتسكاي دعوة لوزير الخارجية الصفدي للمشاركة في المؤتمر المتوسطي لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا والذي سيعقد في العاصمة الألبانية تيرانا خلال شهر تشرين اول/ أكتوبر المقبل.