محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً لأعلى مستوى بأسبوع

مباشر: وسع الدولار الأمريكي مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع مع ترقب التطورات التجارية والسياسية.

ويأتي ارتفاع الورقة الخضراء مع تحول المستثمرين نحو الأصول الخطرة حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم.

في حين انعكس عائد سندات الخزانة الأمريكية خلال التعاملات في الوقت الذي تراجع فيه العائد على الديون الحكومية لآجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي منخفض مما يثير مخاوف الركود الاقتصادي.

كما تلقى الدولار الدعم مع خسائر الإسترليني جراء تزايد احتمالات البريكست بدون صفقة بعد تعليق أعمال البرلمان البريطاني بعد مطالبة رئيس الوزراء بوريس جونسون بذلك.

وأعادت الصين حالة عدم اليقين إلى الوضع التجاري العالمي مجدداً أمس، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية بأنه لم يكن هناك محادثات هاتفية أجريت خلال عطلة الأسبوع الماضي مع الجانب الأمريكي، على الرغم من تصريحات دونالد ترامب بحدوث ذلك.

وكان الرئيس ترامب صرح في الأسبوع الجاري بأن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات وأن البلدين سيبدآن محادثات جادة للغاية.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1079 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 106.18 ين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة عند 1.2212 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9818 فرنك.

وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة إلى 98.239 هو أعلى مستوى منذ 21 أغسطس/آب الجاري.