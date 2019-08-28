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بالفيديو : عشرات القتلى في اشتباكات بين النظام والمعارضة بإدلب

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بالفيديو : عشرات القتلى في اشتباكات بين النظام والمعارضة بإدلب بالفيديو : عشرات القتلى في اشتباكات بين النظام والمعارضة بإدلب

جي بي سي نيوز :- اندلعت اشتباكات جديدة بين قوات النظام السوري من جهة، والفصائل المعارضة من جهة أخرى في محافظة إدلب السورية، موقعة ما يزيد على 50 قتيلا من الطرفين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الاشتباكات دارت في شرق مدينة خان شيخون إثر هجوم لفصائل معارضة على مواقع لقوات النظام هناك.

وشاركت الطائرات الروسية في الاشتباكات لتغطية قوات النظام السوري جويا.

وأعلن النظام السوري، استئناف عملياته العسكرية في المنطقة، رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار خلال مباحثات أستانة التي جرت مطلع آب/ أغسطس الجاري.

وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري,وفق عربي 21.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 أيلول/ سبتمبر 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة المذكورة.

 

جي بي سي نيوز

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