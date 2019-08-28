محدث.. النفط يرتفع عند التسوية بعد تراجع حاد للمخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجع حاد في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، لكنها قلصت مكاسبها مع زيادة قوية للإنتاج الأمريكي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بنحو 10 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين، كما انخفضت مخزونات البنزين.

وتراجع المخزونات يشير إلى صحة الطلب على الخام، وتجاهل المستثمرون مخاوف ركود الاقتصاد وإقبالهم على شراء النفط.

في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط لأعلى مستوى على الإطلاق عند 12.500 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 12.300 مليون برميل خلال الأسبوع السابق له.

وكانت انتشرت في الأيام القليلة الماضية مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، مع تصعيد الولايات المتحدة والصين نزاعهم التجاري، عبر إعلان عزمهم على زيادة التعريفات الجمركية.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.6 بالمائة مُسجلاً 55.78 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 56.75 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.7 بالمائة إلى 60.52 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 61 دولاراً للبرميل في وقت سابق من التعاملات.