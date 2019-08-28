أخبار عاجلة

كشف مقبرة جماعية نفذها "داعش" بحق الإيزيديين شمالي العراق... صور -
قسد تلقي القبض على "جلاد داعش" في الرقة -
نجل ترامب يسخر من منافس محتمل لوالده على الرئاسة بفيديو "مثير للشفقة" -
تعرف على إعصار دوريان من الفضاء -
برنامج مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 29/8/2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - الفنان أحمد عبد العزيز في ضيافة "مساء dmc" -
مساء dmc - الفنان أحمد عبد العزيز يتحدث عن كواليس تصوير مسلسل "المال و البنون" -
مساء dmc - لقاء مع د/ محمد عبد الرازق عنتر باحث دكتوراه في النشاط الدولي -
8 الصبح – تايكوندو مصر يتألق بـ 11 ميدالية في دورة الالعاب الأفريقية -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني ) 30/8/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

المستثمرون يرون احتمالية 100% لخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر

Google+ Print

من:أحمد شوقي

مباشر: رفع المستثمرون توقعاتهم لاحتمالية خفض الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر/أيلول المقبل إلى 100 بالمائة، مع تزايد مخاوف الركود الاقتصادي.

ويواصل منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية الذي انعكس مجدداً خلال تعاملات اليوم إرسال إشارات بشأن اقتراب الركود الاقتصادي.

وبحسب أداة "سي.إم.إيه" التي تتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، فإن الأسواق ترى احتمالية بنسبة 99.6 بالمائة لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل ليتراوح بين 1.75 بالمائة إلى 2 بالمائة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم يومي 18 و19 سبتمبر/أيلول المقبل.

في حين أن يرى المستثمرون احتمالية 0.4 بالمائة لقيام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل.

ومع مخاوف الركود الاقتصادي وعدم اليقين التجاري، اختفت احتمالات تثبيت معدل الفائدة والتي ظهرت مؤخراً بعد دعوة بعض أعضاء الفيدرالي لعدم خفض تكاليف الاقتراض، لتعود احتمالات الخفض 0.50 بالمائة وإن كانت لا تزال ضعيفة.

وكان المركزي الأمريكي قرر خفض معدل الفائدة في اجتماع يوليو/تموز الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

مبيعات التجزئة بألمانيا تُسجل أكبر تراجع في 2019

مبيعات التجزئة بألمانيا تُسجل أكبر تراجع في 2019

استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس

استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس

ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017

ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017