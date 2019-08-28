المستثمرون يرون احتمالية 100% لخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر

من:أحمد شوقي

مباشر: رفع المستثمرون توقعاتهم لاحتمالية خفض الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر/أيلول المقبل إلى 100 بالمائة، مع تزايد مخاوف الركود الاقتصادي.

ويواصل منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية الذي انعكس مجدداً خلال تعاملات اليوم إرسال إشارات بشأن اقتراب الركود الاقتصادي.

وبحسب أداة "سي.إم.إيه" التي تتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، فإن الأسواق ترى احتمالية بنسبة 99.6 بالمائة لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل ليتراوح بين 1.75 بالمائة إلى 2 بالمائة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم يومي 18 و19 سبتمبر/أيلول المقبل.

في حين أن يرى المستثمرون احتمالية 0.4 بالمائة لقيام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل.

ومع مخاوف الركود الاقتصادي وعدم اليقين التجاري، اختفت احتمالات تثبيت معدل الفائدة والتي ظهرت مؤخراً بعد دعوة بعض أعضاء الفيدرالي لعدم خفض تكاليف الاقتراض، لتعود احتمالات الخفض 0.50 بالمائة وإن كانت لا تزال ضعيفة.

وكان المركزي الأمريكي قرر خفض معدل الفائدة في اجتماع يوليو/تموز الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.